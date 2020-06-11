11.06.2020 (15:30)

Тральщики Кольской флотилии отработали стрельбу по плавающей мине

Экипажи базовых тральщиков Кольской флотилии разнородных сил «Ельня», «Коломна» и «Ядрин», а также «Котельнич» и «Соловецкий юнга» отработали комплекс задач противоминного обеспечения и противодиверсионной обороны в прибрежных полигонах Северного флота в Баренцевом море, Кольском заливе и отдельных его бухтах.

В течение нескольких дней в рамках проводимого оперативно-тактического учения по отражению агрессии условного противника в Арктике, тральщики в составе двух корабельных тральных групп обеспечили развертывание сил в море, выход из базы крупных надводных кораблей и атомных подводных лодок, провели разведывательный и контрольный поиск мин с помощью различных видов тралов, а также отработали задачи противоподводно-диверсионной обороны пунктов базирования флота.

На завершающем этапе учения каждый экипаж тральщиков отработал боевые упражнения по расстрелу плавающей мины комплексами артиллерии малого калибра.

После успешного выполнения всех поставленных задач корабли вернулись в главную базу Кольской флотилии разнородных сил Северного флота – город воинской славы Полярный.

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