11.06.2020 (15:15)

Военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проведут на 16 площадках в 14 субъектах России

В Южном военном округе (ЮВО) приступили к подготовке Военно-технического форума «Армия-2020».

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова запланировано проведение форума на 16 площадках парков «Патриот» в 14 субъектах Российской Федерации.

«Самые масштабные мероприятия в рамках форума пройдут в Ростовской области и Севастополе», — уточнил генерал-полковник Александр Дворников.

Ранее командующий войсками ЮВО вместе главой Ростовской области побывал на территории парка «Патриот» донского региона, созданного на базе военно-исторического комплекса «Самбекские высоты», где оценил масштабы и качество выполненных работ.

Не менее грандиозные мероприятия в рамках форума ожидаются на территориях парков «Патриот» Ставропольского края, в Волгограде, Владикавказе и впервые в дагестанском Каспийске.

Также проведение Военно-технического форума ЮВО запланировано в парках «Патриот» Адыгеи, Астрахани, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, на Кубани, в Чечне и армянском городе Гюмри, где расположена российская военная база.

Всего в форуме ЮВО «Армия-2020» примут участие более 40 соединений и воинских частей, свыше 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения.

В статическом показе запланировано представить более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий военно-промышленного комплекса.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям будут продемонстрированы современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

Военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» планируется провести одновременно на всей территории округа с 27 по 29 августа.

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