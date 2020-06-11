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11.06.2020 (15:00)

В ЮВО для голосования военнослужащих по поправкам в Конституцию РФ подготовлено около 30 участков

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) для голосования военнослужащих по поправкам в Конституцию РФ подготовлено около 30 участков, в том числе семь — на территории российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Основная часть граждан реализует свое конституционное право на открытых избирательных участках в населенных пунктах по месту дислокации воинских частей, а также по месту жительства военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Всего будет задействовано около 100 участков.

Кроме того, личный состав сможет проголосовать на кораблях и судах, которые в 1 июля будут находиться в плавании.

Для тех, кто в день голосования заступит в караул или на боевое дежурство, будет организовано досрочное голосование. Таким порядком смогут воспользоваться свыше 2 тыс. человек.

Для военнослужащих, находящихся на излечении в военно-медицинских учреждениях Минобороны России на территории ЮВО, будет организована доставка переносных урн для голосования.

Справочно:

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ назначено на 1 июля.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Единый день голосования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
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