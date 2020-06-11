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11.06.2020 (14:30)

С корабельной тральной группой Балтийского флота проведено учение по поиску мин

Корабельная тральная группа (КГТ) Ленинградской военно-морской базы (ВМБ) в составе базового тральщика «Павел Хенов» и рейдовых тральщиков «РТ-57» и «РТ-248» в рамках выполнения задач по предназначению в морских полигонах Балтийского флота обезвредила мины, поставленные условным противником.

В соответствии с планом учения в полигонах, расположенных в акватории Финского залива, тральщики соединения кораблей охраны водного района Ленинградской ВМБ отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота в пункте базирования и на переходе морем в условиях применения противником минного оружия.

Во время выхода в море экипажи кораблей успешно отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, провели учение по проводке отряда кораблей за тралами и форсированию минного заграждения.

В ходе ведения совместного поиска и траления мин в заданном квадрате кораблями КТГ были успешно обнаружены и уничтожены 12 из 12 поставленных учебных якорных и донных мин. В завершение мероприятия боевой подготовки экипажи кораблей выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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