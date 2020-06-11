11.06.2020 (13:45)
Батальон связи и радиотехнического обеспечения соединения дальней авиации проходит испытания за право именоваться «ударным»
В Саратовской области на базе соединения дальней авиации батальон связи
и радиотехнического обеспечения тяжелого бомбардировочного авиационного полка проходит испытания за право именоваться «ударным».
В ходе проверки оценивается более 20 направлений мобилизационной, учебно-боевой и повседневной деятельности, в том числе действия подразделения по тревоге, выполнение учебно-боевых задач на учениях, техническое состояние военной техники, укомплектованность подразделений и состояние воинской дисциплины.
Военнослужащие сдадут зачеты по тактической, огневой, инженерной, медицинской, физической подготовкам и вождению боевых машин.
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