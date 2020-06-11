11.06.2020 (14:15)

Летчики Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали нанесение ударов по десантному отряду условного противника

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и сверхманевренных многофункциональных истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали условное нанесение ударов по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море.

Под прикрытием звена истребителей Су-27 экипажи выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей противника.

В общей сложности в плановых тренировках было задействовано более 10 самолетов соединения морской авиации Балтийского флота.

Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проходят на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2020. В нем принимают участие 17 стран-членов и две страны-партнёра альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолётов и вертолётов, а также около 3 тыс. военнослужащих.

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