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11.06.2020 (13:30)

В Амурском объединении ВВО проведены тренировки по антитеррору

В преддверии праздничных выходных в воинских гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, состоялись комплексные тренировки по противодействию терроризму.

Особенностями мероприятия стало привлечение сил радиоэлектронной борьбы и ПВО для противодействия квадрокоптерам и другим средствам беспилотной авиации промышленного производства. Военнослужащие организовали дежурство и подавление попыток пролета БЛА на закрытую территорию воинских частей и военных городков.

Кроме того, на занятиях группами антитеррора отработаны схемы выдвижения и блокирования объектов военных городков. Саперы провели тренировки по определению опасности обнаруженных подозрительных предметов с помощью современных приборов-локаторов «Коршун».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники , Антитеррор
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