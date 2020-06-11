11.06.2020 (13:30)

В Амурском объединении ВВО проведены тренировки по антитеррору

В преддверии праздничных выходных в воинских гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, состоялись комплексные тренировки по противодействию терроризму.

Особенностями мероприятия стало привлечение сил радиоэлектронной борьбы и ПВО для противодействия квадрокоптерам и другим средствам беспилотной авиации промышленного производства. Военнослужащие организовали дежурство и подавление попыток пролета БЛА на закрытую территорию воинских частей и военных городков.

Кроме того, на занятиях группами антитеррора отработаны схемы выдвижения и блокирования объектов военных городков. Саперы провели тренировки по определению опасности обнаруженных подозрительных предметов с помощью современных приборов-локаторов «Коршун».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице