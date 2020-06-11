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11.06.2020 (14:00)

Отдел по работе с обращениями граждан общественной приемной командования ЦВО победил в конкурсе «Лучшая общественная приемная Минобороны РФ»

Отдел (по работе с обращениями граждан общественной приемной Министерства обороны Российской Федерации) объединенного стратегического командования Центрального военного округа одержал победу в конкурсе «Лучшая общественная приемная Министерства обороны Российской Федерации в номинации «Навстречу людям» на Всеармейском фестивале «Армия России-2019» Возглавляет отдел Лебедева Ирина Валерьевна.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин поздравил сотрудников отдела с заслуженной наградой и пожелал дальнейшего успеха и здоровья.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Награждения , Общественная приемная
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