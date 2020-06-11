11.06.2020 (13:15)

Многофункциональный военный медцентр в Новосибирске начал прием гражданского населения

Многофункциональный медицинский центр, построенный в мае на базе военного госпиталя в Новосибирске, принял на лечение первых гражданских пациентов. Медицинскую помощь в учреждении получают военнослужащие, а также гражданские лица из числа ветеранов Вооруженных Сил и члены их семей.

За больными в круглосуточном режиме наблюдает высококвалифицированный медицинский персонал, который прошел дополнительную подготовку. Центр предусмотрен для одновременного размещения 160 пациентов, он оснащен современным оборудованием: компьютерным томографом, техникой анестезиологии, эндоскопии, аппаратами УЗИ, экстракорпоральной мембранной оксигинации. Создан запас лекарственных препаратов.

Диагностические возможности многофункционального медицинского центра позволяют в кратчайшие сроки проводить все необходимые обследования, при этом уменьшая время на постановку окончательного диагноза, выработку тактики лечения больного и сроки его выздоровления. В центре работают около 40 врачей и 90 медицинских сестёр, а также более 60 санитаров.

Строительство многофункционального медицинского центра Минобороны России в Новосибирске было завершено 15 мая. С 25 мая учреждение приступило к приему первых пациентов. Общая площадь корпуса составляет более 14 тыс. квадратных метров.

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