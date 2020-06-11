11.06.2020 (13:00)

Командующий ЦВО вручил военнослужащим государственные и ведомственные награды

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в преддверии Дня России вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим командования округа, воинских частей и соединений.

Торжественная церемония вручения наград состоялась в штабе Центрального военного округа в Екатеринбурге.

Генерал-полковник Александр Лапин поздравил личный состав с высокими наградами, пожелал новых побед, здоровья и удачи.

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