11.06.2020 (12:45)

На Параде Победы в Екатеринбурге можно будет увидеть военную технику в арктическом камуфляже

Вооружение и военная техника, окрашенные в цвета подразделений, действующих в арктических широтах, впервые пройдет в парадном строю механизированной колонны Парада Победы войск Екатеринбургского гарнизона.

Среди образцов вооружения, окрашенных в характерные цвета арктического географического пояса: черный, белый и серый – пройдут танки с газотурбинной силовой установкой Т-80, бронетранспортеры БТР-82АМ мотострелкового полка танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, легкие пикапы УАЗ с турелью для крупнокалиберных пулеметов, а также бронеавтомобили «Тигр» соединения специального назначения ЦВО, буксирующих прицеп с разведывательно-дозорными вездеходами АМ-1.

Перед проведением тренировок механизированной колонны каждый ее образец был тщательно продезинфицирован силами подразделений РХБ защиты ЦВО в рамках мероприятий комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Также военными специалистами ежедневно проводится дезинфекция предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Как ранее сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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