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11.06.2020 (12:30)

Военнослужащие пронесли Знамя Победы под звуки «Священной войны» на репетиции парада в Екатеринбурге

На репетиции парада Победы в Екатеринбурге военнослужащие пронесли Знамя Победы под звуки патриотической песни времен Великой Отечественной «Священная война».

В тренировке приняли участие парадные расчеты войск ЦВО, сотрудники ФСИН, военнослужащие ВДВ, а также сводный женский взвод роты почетного караула. Сводный оркестр исполнил около 30 композиций. Также в тренировке принимали участие военные кабриолеты с символичными номерами 1941 и 1945.

Тренировки проходят каждый день, при этом строго соблюдаются профилактические меры, направленные на то, чтобы не допустить распространение коронавируса. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены. На месте проведения тренировок дежурят специалисты медицинской службы.

На территории ЦВО пройдет три военных парада – в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, в которых примет участие более 6 тысяч военнослужащих, а также более 50 торжественных шествий.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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