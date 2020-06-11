11.06.2020 (12:15)

Около 300 военнослужащих гвардейского соединения управления ВДВ совершили свой первый в жизни прыжок с парашютом

На аэродроме Киржач под Владимиром около 300 военнослужащих гвардейского соединения управления (Воздушно-десантных войск), прошедших предварительную подготовку, совершили свой первый

в жизни учебно-тренировочный прыжок с парашютом из транспортно-боевого вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор».

Среди военнослужащих, совершавших свой первый прыжок с парашютом – офицеры-выпускники вузов Минобороны России 2020 года, не имеющие парашютной подготовки, военнослужащие по контракту, прибывшие из запаса, а также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, прибывшие в часть в ноябре-декабре 2019 года.

Прыжки совершались на парашютных системах Д-10 с высоты покидания воздушного судна – 800 м, при скорости десантирования более 160 км/ч.

После приземления командир соединения гвардии полковник Алексей Гамбург по закрытой видеоконференцсвязи поздравил личный состав с совершением первого прыжка с парашютом.

Каждому военнослужащему, совершившему свой первый прыжок, в торжественной обстановке был вручен значок парашютиста.

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