11.06.2020 (12:00)

В Новочеркасске для участия в параде Победы подготовили ретротехнику времен Великой Отечественной войны

В Новочеркасске завершилась подготовка ретротехники времен Великой Отечественной войны для участия в параде Победы.

По главной площади города 24 июня в составе механизированной колонны наряду с боевой и специальной техникой Южного военного округа (ЮВО) пройдут БМ-12 «Катюша» на базе автомобиля ЗИЛ, автомобили ЗИС, которые будут буксировать артиллерийские орудия, исторические автомобили ГАЗ-3102 «Волга». Возглавит колонну, по традиции, легендарный танк Т-34.

Тренировки колонн техники в Новочеркасске начнутся со следующей недели. На репетициях будут отрабатываться синхронность проезда, выдержка дистанции и скорости движения техники.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО проведут дезинфекцию транспортных средств, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице