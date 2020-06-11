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11.06.2020 (11:30)

Танковые экипажи 49-й армии ЮВО приступили к боевым стрельбам во взаимодействии с беспилотной авиацией

Экипажи танковых подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на полигонах Северного Кавказа приступили к выполнению упражнений боевых стрельб, разработанных на основе опыта применения танков в борьбе с вооруженными группировками.

В соответствии с требованиями командующего войсками 49-й армии генерал-майора Михаила Зусько занятия танковых экипажей проводятся на различных ландшафтах местности, в том числе в горно-лесистой местности.

Стрельбы проводятся исключительно во взаимодействии с расчетами беспилотной авиации, которые обеспечивают разведывательной информацией командиров танковых экипажей.

Танкисты ведут стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.

Механики-водители выполняют упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Боевая подготовка в общевойсковой армии спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне в дневное и ночное время.

Данные огневые занятия только начинают комплекс мероприятий боевой подготовки танкистов в летнем периоде обучения.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 500 военнослужащих ЮВО и задействовано более 70 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Южный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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