11.06.2020 (11:15)

На параде Победы в Ставрополе 24 июня впервые проедут квадроциклы спецназа ЮВО

24 июня на военном параде в Ставрополе в единой механизированной колонне впервые пройдут четыре мотовездехода АМ-1, которые применяются в войсках специального назначения Южного военного округа (ЮВО).

Экипаж мотовездеходов АМ-1 представят военнослужащие воинской части специального назначения, дислоцированной в Ставрополе. Эта современная техника зарекомендовала себя в полевых условиях и активно используется в учениях и боевых действиях, рассчитана на мобильное передвижение по пересеченной местности, ведение дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных климатических условиях.

Армейский квадроцикл был разработан на базе серийной гражданской модели, однако военная техника существенно модернизирована и имеет улучшенные характеристики. Коробка АМ-1 будет замыкать механизированную колонну на Параде Победы в Ставрополе.

Всего по главной площади Ставрополя проедут около 50 единиц военной техники. Среди них – бронированные автомобили марки «Тигр», БТР, ОТРК «Искандер», ЗРК «Бук-М2», САУ «Мста-С», системы «Ураган» и «Град» и танки Т-72Б3.

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