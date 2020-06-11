11.06.2020 (11:00)

Подразделения 58-й общевойсковой армии ЮВО начали подготовку к Параду Победы во Владикавказском гарнизоне

Во Владикавказском гарнизоне подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) возобновили подготовку парадных расчетов для участия в параде, посвященном 75-летию Победы.

Тренировки парадных расчетов в составе гарнизона продлятся до 19 июня с.г. и пройдут на строевом плацу мотострелкового соединения ЮВО в Северной Осетии. Парадные расчеты сформированы из числа наиболее подготовленных военнослужащих. В парке боевой техники пройдет подготовка экипажей боевых машин и военной техники.

В механизированных колоннах будет представлено 53 единицы вооружения и военной техники, в их числе грузопассажирские автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151, танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», гаубицы «Мста-С», «Урал-4320» со 120-мм минометом 2Б11, многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут», командно-штабные машины Р-149 АКШ автомобили УАЗ «Патриот», реактивные системы залпового огня «Ураган».

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленный на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков, каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

Генеральная репетиция парадных расчетов во Владикавказе с привлечением механизированных колон пройдет 20 июня.

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