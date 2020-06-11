11.06.2020 (10:45)

Минометчики соединения ЮВО усовершенствуют тактику «кочующих» минометов в летнем периоде обучения

В рамках полевых занятий минометчики мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии усовершенствуют тактику «кочующих» минометов в летнем периоде обучения.

На полигоне Тарское артиллерийские расчеты с применением минометов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, поразят мишени, имитирующие легкобронированную технику, скопления пехоты и строения противника, скрытые за рельефом местности.

Для обнаружения целей будут задействованы современные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотной авиации.

Тактика «кочующих» минометов применятся в ходе боевой подготовки, основываясь на опыте современных вооруженных конфликтов. Нововведение позволяет расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции во избежание демаскировки.

Современные средства разведки повышают эффективность поражения целей и защиту подразделений артиллерии от сил противника.

Всего на занятиях по огневой подготовке повысят уровень профессионального мастерства около 2 тыс. артиллеристов объединения, при этом будет задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.

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