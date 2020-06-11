11.06.2020 (10:30)

В Южном военном округе применяются дополнительные меры защиты в связи с установившейся высокой температурой воздуха

В связи с установившимися на Юге России высокими температурами (до +40°С) командованием Южного военного округа (ЮВО) принят комплекс мер по защите личного состава от тепловых ударов.

Все военнослужащие обеспечены фляжками и запасом воды из расчета 4 литра на человека в сутки, в военных городках оборудованы теневые навесы для отдыха личного состава. В подразделениях проведены инструкторско-методические и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от жары.

Особое внимание уделяется военнослужащим молодого пополнения, прибывающим с конца мая текущего года для прохождения службы из различных регионов страны с менее жарким климатом.

Расписание занятий скорректировано таким образом, чтобы они проходили во время наименее сильной жары, также увеличено время отдыха между часами занятий.

Специалистами медицинской службы и материально-технического обеспечения на всех учебных местах установлены дополнительные баки с питьевой водой и чаем для исключения случаев заболеваний среди военнослужащих округа.

Также организовано постоянное посменное дежурство медицинских работников на всех местах боевой учебы и повседневной деятельности для своевременного оказания помощи в случае теплового удара.

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