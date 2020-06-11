11.06.2020 (10:15)

В Псковском соединении ВДВ продолжается третий отборочный этап конкурса «Командирские старты»

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении состоялись очередные этапы, проходящего здесь третьего отборочного этапа Кубка Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты».

Офицеры, представляющие все соединения ВДВ, а также 242-й учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, подтягивании на перекладине и беге на 1000, 2000 и 3000 метров, в соответствии со своей возрастной группой.

Соревнования по стрельбе из пистолета проходили на полигоне Псковского соединения Завеличье. Лучший результат в упражнении ПМ-1 показал представитель Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии старший лейтенант Артем Карапетян. В упражнении ПМ-2 майор Александр Локтионов, представляющий 242 учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск). В упражнении ПМ-3 победу одержал гвардии старший лейтенант Евгений Ефимов из Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

В подтягивании не было равных представителю РВВДКУ гвардии капитану Андрею Кураеву.

На стадионе гвардейского артиллерийского полка Псковского соединения прошли забеги на дистанции 1000, 2000 и 3000 метров.

На дистанции 1000 метров победу одержал представитель Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии капитан Николай Каверин, на дистанции 2000 метров победил гвардии лейтенант Рафик Якупов из Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения, в беге на 3000 метров не было равных гвардии капитану Семену Мироонову, представляющего гвардейское соединение специального назначения из подмосковной Кубинки.

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