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11.06.2020 (10:00)

Подразделения связи армейского корпуса Черноморского флота приняли участие в командно-штабной тренировке

В армейском корпусе Черноморского флота, дислоцированном в Республике Крым, прошла командно-штабная тренировка (КШТ) с органами военного управления.

В ходе одного из элементов КШТ подразделения связи армейского корпуса развернули пункты управления и обеспечили устойчивую связь между командными пунктами соединений – участников тренировки.

Связисты отработали вопросы прохождения команд между соединениями и воинскими частями с помощью автоматизированных систем управления (АСУ) и выполнили нормативы по развертыванию полевых узлов связи и современных АСУ.

В соответствии с планом КШТ была проверена мобильность полевого узла связи, личный состав которого с получением сигнала развернул аппаратные и станции на местности и выполнил комплекс практических задач по использованию радиорелейных и спутниковых цифровых каналов связи в условиях радиоэлектронного противодействия со стороны условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Войска связи
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