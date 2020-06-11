11.06.2020 (09:45)

Корабли охраны водного района Кольской флотилии отразили нападение условного воздушного противника в Баренцевом море

Малые противолодочные корабли «Брест», «Снежногорск» и «Юнга» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе поисково-ударной группы провели учение по отражению воздушного нападения условного противника на отряд кораблей и судов в прибрежных полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Подобное же учение отработали малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет».

Экипажи всех кораблей выполнили стрельбы по имитированным воздушным целям 76-мм артиллерийскими установками, а также отработали маневрирование и применение комплексов радиоэлектронной борьбы с постановкой пассивных помех.

В ходе выполнения учения по противовоздушной обороне корабли отработали совместные действия по поражению средств воздушного нападения условного противника. Ранее в Баренцевом море корабельная поисково-ударная группа выполнила противолодочные задачи с практическим применением минно-торпедного оружия. Корабельная ударная группа отработала нанесение ракетного удара по отряду условного противника, направлявшемуся к побережью Кольского полуострова для высадки сил морского десанта. Пуски ракет были выполнены условно, с фактической отработкой практических действий всех боевых расчётов кораблей по применению ракетного оружия по надводным целям.

Учение по ПВО кораблей охраны водного района стало завершающим эпизодом оперативно-тактического учения по отражению агрессии условного противника в Арктике, которое проводят силы Кольской флотилии разнородных сил в Баренцевом море. По его завершении корабли приступили к свёртыванию и возвращению в пункты постоянного базирования.

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