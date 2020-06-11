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11.06.2020 (09:30)

С костромскими десантниками проведено тактическое учение с боевой стрельбой

В Ярославской области на полигоне Песочное десантники гвардейского парашютно-десантного Костромского полка провели тактическое учение с боевой стрельбой из боевой машины десанта БМД-2 в ночное и дневное время.

В ходе учения были отработаны вопросы выдвижения боевых машин в составе парашютно-десантных взводов, действия экипажей по учебно-боевой команде командиров подразделений и командиров боевых машин, а также действия наводчиков-операторов по обнаружению целей.

Для более качественного проведения учения была создана реальная боевая обстановка, предусматривающая ведение огня из всех видов оружия, как по наземным, так и по воздушным целям. Десантники вели огонь в средствах индивидуальной защиты и через бойницы БМД-2.

В ночное время огонь велся с использованием ночных прицелов. Метание ручных гранат осуществлялось с использованием статических и динамических мишеней.

Механики-водители отработали синхронную слаженность движения между БМД. Для механиков-водителей, прибывших недавно в полк из запаса, это стало первым занятием на незнакомом для них полигоне. Несмотря на это, они справились со всеми поставленными задачами и показали высокий уровень подготовки.

Всего в учении было задействовано около 200 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Учения
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