11.06.2020 (09:15)

БПК «Североморск» провёл бой с условным противником в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Североморск» выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы в Баренцевом море по надводной цели.

Учебная стрельба была проведена в закрытых для гражданского мореплавания полигоне Северного флота в Баренцевом море. Экипаж корабля отработал ведение морского боя с условным противником и выполнил стрельбу по буксируемому морскому щиту главным калибром – артиллерийским комплексом АК-100. Также был применён зенитный ракетный комплекс «Кинжал», который может использоваться как против воздушных, так и против быстроходных надводных целей.

В ходе выполнения боевого упражнения мишень была успешно поражена.

Отражая удар условного противника высокоточным ракетным оружием, экипаж БПК «Североморск» отработал постановку помех и ложной цели с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.

За время выхода в Баренцево море большой противолодочный корабль «Североморск» также выполнил поиск подводной лодки условного противника и отработал задачи одиночной подготовки надводного корабля к действиям по основному предназначению.

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