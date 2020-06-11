11.06.2020 (09:05)

Первая тренировка воздушного парада, посвящённого 75-летию Победы, в небе над городом-героем Новороссийском пройдёт 16 июня

Экипажи отработают пилотирование воздушных судов в парах и звеньях, а также выход авиации в район мемориала «Малая земля» в заданное время.

В организации воздушного парада в Новороссийске задействованы многофункциональные истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25СМ, вертолеты Ми-28, Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор», всего 10 единиц авиационной техники.

Следующая тренировка воздушного парада состоится 18 июня, а генеральная репетиция запланирована на 20 июня.

24 июня в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, над Новороссийском, с демонстрацией элементов воздушного пилотирования, пролетят самолеты и вертолеты из числа объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

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