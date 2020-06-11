11.06.2020 (08:52)

Военные врачи полевых госпиталей Минобороны России окажут помощь жителям еще 6 горных селений Дагестана



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Выездные бригады военных медиков посещают горные сёла республики Дагестан

В соответствии с утвержденным графиком, выездные бригады военных медиков посетят еще шесть горных селений республики - Анди, Гагатли, Тлох, Муни, Алак, Годобери, где окажут медицинскую и консультативную помощь местному населению.

Прием пациентов будет проводится в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах. Также военные врачи-специалисты посетят на дому больных и пожилых людей, которые не могут самостоятельно прийти в медицинские учреждения.

В состав бригад специализированной медицинской помощи Минобороны России входят врач-инфекционист, терапевт, офтальмолог и лор.

Выездные бригады уже оказали помощь более 100 пациентам в селах Рахата и Ансалта, в том числе жителям, нуждающимся в амбулаторном лечении и гражданам, контактировавшим с больными COVID-19.

В настоящее время в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей Минобороны России в Республике Дагестан находятся на стационарном лечении и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь около 70 пациентов. Все они находятся под круглосуточным наблюдением квалифицированных военных медиков.

Справочно: В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республике Дагестан были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



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