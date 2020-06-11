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11.06.2020 (05:02)

В ракетном соединении ВВО началась подготовка к всеармейскому конкурсу на лучшее подразделение транспортирования боеприпасов

В ракетном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, началась подготовка к участию во всеармейском конкурсе по полевой выучке на лучшее подразделение транспортирования боеприпасов «Специальный маршрут».

В ходе подготовки военнослужащие отрабатывают ряд нормативов, в частности, замена колеса автомобиля «Камаз», надевание специального общевойскового защитного костюма и специальная обработка транспорта, прохождение полосы препятствий, маскировка шестиосного автомобиля «Камаз», постановка  автомобиля  на железнодорожную платформу.

Команда, отобранная для участия в состязании, неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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