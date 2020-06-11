11.06.2020 (04:47)
Амурское отделение ДОСААФ подготовило для ВВО более 100 призывников по востребованным специальностям
Амурское региональное отделение ДОСААФ подготовило для Восточного военного округа около 100 призывников по военно-учетным специальностям. Часть из них уже отправлена для прохождения службы с назначением на соответствующие должности.
Всего региональным отделением спланировано подготовить около 140 специалистов. Молодые люди осваивают специальности водителей категорий «D» и «Е», водителей многоцелевых тягачей МТЛБУ и пневмоколесных кранов. С прошлого года ведется подготовка парашютистов-водителей, которые кроме освоения программы водителя категории «С» проходят воздушно-десантную подготовку с совершением прыжков с парашютом в Амурском авиаклубе ДОСААФ.
Всего из Амурской области спланировано призвать в весенний призыв около одной тысячи человек. Призыв проводится со строгим соблюдением беспрецедентных карантинных мер.