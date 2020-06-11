11.06.2020 (04:28)

С мотострелковыми подразделениями ВВО проведены ночные боевые стрельбы на полигонах в Бурятии

С военнослужащими мотострелковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, состоялась ночные боевые стрельбы на общевойсковом полигоне «Дивизионный».

В ходе мероприятия военнослужащие отработали навыки ведения огневого поражения вероятного противника в составе штатных отделений. Личным составом освоена тактика совместных действий в обороне и контратаке.

Более 100 мишеней, имитирующих легкую бронетехнику и живую силу условного противника, поражались из имеющегося штатного вооружения: автоматов, ручных пулеметов, гранатометов.

При этом командиры расчетов, отделений и мотострелковых взводов совершенствовали навыки по управлению подчиненными подразделениями и огнём, в условиях ограниченной видимости.

Для ведения прицельного огня в темное время суток применялись ночные прицелы, а также осветительные ракеты.

Всего, в боевых стрельбах приняли участие порядка 500 военнослужащих. В настоящее время, при проведении занятий интенсивного курса подготовки, около половины боевых стрельб проходит в соединениях ВВО в ночное время.

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