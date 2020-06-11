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11.06.2020 (04:12)

Свыше 200 молодых лейтенантов прибудет этим летом в воинские части Приморской общевойсковой армии

В Приморское краснознаменное общевойсковое объединение Восточного военного округа ожидается прибытие порядка 250 молодых лейтенантов из высших военных учебных заведений этим летом.

На данный момент в воинские части объединения уже прибыло порядка 40 офицеров-выпускников. Они уже прошли обязательный медицинский осмотр поставлены на все виды довольствия, обеспечены служебным жильём.

За каждым лейтенантом закреплен опытный старший офицер в качестве наставника, который будет оказывать помощь выпускнику в целях скорейшего освоения должностных обязанностей, сдачей зачетов на допуск самостоятельному управлению личным составом и материальными средствами. С молодыми лейтенантами проведутся учебно-методические сборы в целях скорейшего привыкания к новому месту службы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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