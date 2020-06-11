11.06.2020 (03:48)

Инженерные подразделения армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах выполнили инженерную разведку местности

На Сахалине и Курильских островах с инженерными подразделениями армейского корпуса Восточного военного округа, проведены практические занятия в рамках Единого дня инженерной подготовки.

Военнослужащие отработали норматив по развёртыванию и подготовке миноискателя к работе, выполнили инженерную разведку местности по обнаружению мин условного противника для последующего устройства проходов минно-взрывным способом.

Особое внимание руководители занятий обращали на качество подготовки запалов и изготовление зажигательных трубок, при этом были продемонстрированы несколько способов закладки тротиловых зарядов в грунт, в зависимости от рельефа местности и силы ветра.

Военнослужащие на практике отработали действия по установке противопехотного и противотанкового минного поля.

Проведение занятий проходило с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, личный состав подразделений был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

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