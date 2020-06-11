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11.06.2020 (03:31)

В ВВО участники Парада Победы регулярно проходят тестирование на коронавирус

Специалистами войск РХБ защиты и медицинских подразделений Восточного военного округа, при подготовке к проведению торжественных мероприятий посвященных празднованию 75-летия Великой Победы, проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на недопущение заноса и распространения вирусных и инфекционных заболеваний.

Военнослужащие парадных расчетов, а также экипажи боевых машин, соединений и воинских частей в Бурятии, участвующие в тренировках, два раза в неделю  проходят тестирование на  наличие коронавирусной инфекции. Репетиции проходят с использованием антисептических средств, в перчатках и медицинских масках.

Перед каждой репетицией, расчетами РХБ защиты проводится дезинфекция района проведения тренировок на аэродроме «Восточный», а также транспортных средств,  предназначенных для перевозки личного состава.

Специальная обработка производится с применением имеющихся индивидуальных дегазационных комплектов, а тренировочные площадки и техника обрабатываются авторазливочными станциями АРС-14КМ.

Справочно: Парад Победы пройдет на главной площади Улан-Удэ 24 июня текущего года, где будет задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих, а также около 100 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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