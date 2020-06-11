Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.06.2020 (03:19)

В Приморье молодые лейтенанты приступили к полётам на самолетах Су-35СМ и МиГ-31БМ

Молодые летчики – выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища, получившие распределение в Гвардейский Красного Знамени истребительный авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, выполнили в небе Приморья первые ознакомительные полёты на высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ и многоцелевых истребителях Су-35СМ.

В соответствие с программой подготовки лейтенанты под руководством опытных инструкторов уже задействованы в вывозных полётах по кругу для отработки взлёта, построения маршрута и посадки в простых метеоусловиях.

Также в летнем периоде обучения молодым летчикам предстоит отработать тактику ведения воздушного боя и выполнить боевые применения в полигонах боевой подготовки.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
Военнослужащие ТОФ, несущие службу в труднодоступных районах, досрочно проголосуют на референдуме по внесению изменений в Конституцию РФ
Музыканты оркестра штаба Тихоокеанского флота примут участие в парадах Победы во Владивостоке и Москве
Во Владивостоке прошла первая ночная тренировка механизированной части парада Победы
Во Владивостоке подразделения РХБЗ ТОФ накануне проведения тренировок парада Победы будут привлечены к дезинфекции улицы Светланской

Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false