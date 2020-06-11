11.06.2020 (03:19)

В Приморье молодые лейтенанты приступили к полётам на самолетах Су-35СМ и МиГ-31БМ

Молодые летчики – выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища, получившие распределение в Гвардейский Красного Знамени истребительный авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, выполнили в небе Приморья первые ознакомительные полёты на высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ и многоцелевых истребителях Су-35СМ.

В соответствие с программой подготовки лейтенанты под руководством опытных инструкторов уже задействованы в вывозных полётах по кругу для отработки взлёта, построения маршрута и посадки в простых метеоусловиях.

Также в летнем периоде обучения молодым летчикам предстоит отработать тактику ведения воздушного боя и выполнить боевые применения в полигонах боевой подготовки.

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