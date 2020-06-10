10.06.2020 (22:17)

Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров проверил дислоцирующееся в Крыму соединение морской пехоты

В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров проверил ход занятий по боевой подготовке в подразделениях бригады морской пехоты на полигоне «Казачий», в Крыму.

Заместителю Министра обороны показали, как проходят занятия на новом тренажере для отработки стрельбы с палубы десантного корабля. С подразделениями морской пехоты были проведены занятия по воздушно-десантной подготовке, боевые стрельбы, занятия по армейской тактической стрельбе, специальная подготовка с личным составом инженерно-десантной роты, занятия по огневой подготовке со снайперами, вождение на плаву и занятия по специальной подготовке. Также.

«Имеющаяся в бригаде полигонная учебно-материальная база позволяет эффективно проводить занятия, учитывая опыт боевых действий, полученный в ходе вооруженных конфликтов, в том числе в САР, и готовить морскую пехоту согласно всем требованиям Министра обороны и начальника Генерального штаба», - сказал Юнус-Бек Евкуров.

Кроме того, замглавы военного ведомства ознакомился с учебно-материальной базой военного городка и возложил цветы к Памятнику погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах военнослужащих бригады.



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