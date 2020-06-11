11.06.2020 (00:25)

Военнослужащие ТОФ, несущие службу в труднодоступных районах, досрочно проголосуют на референдуме по внесению изменений в Конституцию РФ

Около 100 военнослужащих и лиц гражданского персонала Тихоокеанского флота, несущих службу в отдалённых и труднодоступных районах, примут участие в досрочном голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.

Процесс досрочного голосования в частях Войск и сил на Северо-востоке России будет проведен на 11 избирательных участках, к которым прикреплены тихоокеанцы. Уже осуществлён сбор соответствующих заявок от территориальных избирательных комиссий на проведение такого голосования. После получения бюллетеней они будут переданы на избирательные участки.

К месту расположения отдаленных подразделений на побережьях Тихого океана, Охотского, Чукотского и Берингова морей члены избирательной комиссии будут доставляться вертолетами.

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