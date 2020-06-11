11.06.2020 (07:01)

Военные инженеры ЗВО приступили к тренировкам по наведению 120-м переправ во Владимирской области

Военнослужащие отдельного понтонно-мостового батальона Западного военного округа, дислоцированные во Владимирской области приступили к тренировкам по наведению переправ через водные преграды в рамках подготовки к Всеармейскому этапе соревнований профессионального мастерства Армейских международных игр -2020 «Открытая-вода».

Военные инженеры отрабатывают специальные навыки по оборудованию перевозных паромов для преодоления войсками и техникой водной преграды, а также в условиях сложной паводковой ситуации организации транспортировки жителей и грузов в труднодоступных и отрезанных паводком районах.

В рамках проведения тренировок понтонные роты совершают марш, оборудуют перевозные паромы и обеспечивают форсирование водной преграды тяжелой бронетехники.

Для оборудования переправы военные понтонеры осуществляют сброс звеньев понтона в воду, где они собираются в перевозной паром шириной около 7 метров и грузоподъемностью 60 тонн. При помощи паромов, буксируемых катерами, осуществляется переправа тяжелой гусеничной и колесной техники через водную преграду, ширина которой составляет более 120 метров.

Всего в тренировках принимает участие свыше 150 единиц военной и специальной техники, а также около 650 военнослужащих.

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