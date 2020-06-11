11.06.2020 (06:31)

Женский парадный расчёт Ленинградской армии ВВС и ПВО провел первую тренировку к параду Победы 24 июня

Женщины-военнослужащие Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приступили к тренировкам для участия в параде, посвящённом 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт 24 июня.

Представительницы объединения предстоит пройти по Дворцовой площади торжественным маршем в составе женского расчёта, состоящего из 120 девушек.

На первой тренировке были отработаны одиночные строевые приёмы, а также прохождение в составе шеренг.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты объединения будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Все военнослужащие пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции и только при отсутствии заражения будет допущен к участию в параде.

Весь личный состав будет обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками, антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

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