11.06.2020 (06:01)

Военнослужащие ЗВО применили средства РЭБ для перехвата управления БЛА на учении в Подмосковье

В Московской области военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа, отработали задачи по защите объектов военной инфраструктуры и полевых командных пунктов от несанкционированных действий БПЛА условного противника методом перехвата управления и принудительной посадки.

Расчеты современных комплексов радиоэлектронного подавления Р-330Ж и Р-330М1П «Диабазол» выполнили задачи по обнаружению и анализу сигналов источников радиоизлучений, исходящими от БПЛА условного противника и осуществили блокировку управления летательным аппаратом для его захвата.

Основной целью тренировки стало повышение профессиональных навыков специалистов РЭБ танкового объединения ЗВО при выполнении ими задач прикрытия командных пунктов от воздействия технических средств разведки условного противника.

Всего в специальном учении приняло участие более 120 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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