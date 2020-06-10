Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.06.2020 (21:06)

Более 600 выпускников вузов Минобороны России в ближайшее время пополнят ряды РВСН

Около 80% лейтенантов распределены для прохождения военной службы в ракетные соединения на должности, связанные с несением (обеспечением несения) боевого дежурства, в том числе на подвижных грунтовых ракетных комплексах «Тополь-М» и «Ярс».

В настоящее время в воинских частях РВСН продолжается активная работа по подготовке к встрече выпускников. Встреча, размещение, организация быта молодых офицеров и членов их семей, вопросы социальной защиты являются приоритетными направлениями деятельности командования РВСН на этапе ввода в строй лейтенантов, так как от этого во многом зависит их настрой на дальнейшую службу, качество решения поставленных задач, а значит социальная и кадровая стабильность в войсках.

Ввод в строй офицеров в воинских частях РВСН будет проводиться дифференцированно в несколько этапов с учетом уровня их специальной и общевойсковой подготовки под руководством командиров воинских частей и соединений, за каждым из них будут закреплены опытные офицеры-наставники, что позволит к концу первого года службы многим повысить свою классную квалификацию.

Молодым лейтенантам было выделено более 600 жилых помещений для постоянного проживания, офицеры, имеющие семью, будут обеспечены преимущественно служебными квартирами.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
На военном параде в Республике Марий Эл представят технику сопровождения ПГРК «Ярс»
Военнослужащие РВСН участвуют в тренировках Парада Победы в Новосибирске
Воинский эшелон с выпускниками учебных центров РВСН прибыл в Иркутск
На военных парадах в составе механизированных колонн от РВСН по всей стране пройдет около 200 единиц военной техники

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false