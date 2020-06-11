11.06.2020 (07:04)

Специалисты инженерных подразделений ЗВО, прибывшие из Московской и Ленинградской областей продолжают восстановление железнодорожного через реку Кола



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Восстановление железнодорожного моста через реку Кола

Специалисты железнодорожных и инженерных войск Западного военного округа продолжают выполнять отсыпку насыпи для железнодорожного полотна от станции «Выходной» до станции «Пост 9-й километр» протяженностью 5,7 километров, а также проводить подрывные и бурильные работы на участке отсыпки насыпи для восстановления железнодорожного сообщения связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола. Объем земляных работ составляет свыше 60 тыс. кубических метров.

Всего за время работ военнослужащими железнодорожного батальона 29 отдельной железнодорожной бригады ЗВО, прибывшими из Брянской области, вывезено более 23 тыс. кубических метров выработанного грунта, завезено 2,5 тыс. кубических метров щебеночного балласта, выполнено уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью около 3 километров, на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы.

После проведённого подрыва скальной породы на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области военные железнодорожники ЗВО продолжают производить выемку и вывоз грунта с использованием полноприводных самосвалов КамАЗ и другой специальной техники железнодорожных войск.

Специалисты инженерных подразделений ЗВО, прибывшие из Московской и Ленинградской областей, продолжают работы по рыхлению скальной породы и бурению шурфов для закладки зарядов с использованием новейшей бурильно-ударной машины БУМ-2, бурильных установок и ручных гидравлических инструментов.

Ход бурильных работ и подготовку к очередным подрывам скальной породы проинспектировал начальник управления инженерных войск ЗВО генерал-майор Бахтияр Набиев.

Все работы по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна в целях восстановления железнодорожного сообщения ведутся в соответствии с графиком.

Всего для выполнения задач по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники подразделений железнодорожных и инженерных войск ЗВО.

Справочно: Мероприятия Минобороны России по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

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