11.06.2020 (06:04)

В развернутом в Чите мобильном госпитале Минобороны России проходят лечение 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19

Военные медики Восточного военного округа продолжают прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в полевом многопрофильном мобильном госпитале, развернутом в городе Чита (Забайкальский край).

«В данный момент на лечении в госпитале находится 14 человек, все они поступили с диагнозом новая коронавирусная инфекция - COVID-19. Заболевание у всех пациентов проходит в легкой степени тяжести. Данные люди, пройдя курс лечения в нашем госпитале, в скором времени выпишутся и станут жить обычной жизнью» - рассказал дежурный врач приемного отделения капитан медицинской службы Дмитрий Кутик.

Справочно: В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край, где приступил к работе 7 июня 2020 года.



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