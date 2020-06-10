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10.06.2020 (22:40)

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учебный морской бой с кораблями условного противника в Баренцевом море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», выполняет задачи боевой подготовки в Баренцевом море по плану боевой подготовки за летний период обучения.

Экипаж крейсера отработал задачи на боевых постах и командных пунктах по первой боевой готовности. Было проведено учение по нанесению ракетного удара главным комплексом крейсера по группировке надводных сил на максимальной дистанции, а также отработано уничтожение малоразмерных быстроходных надводных целей артиллерией.

Учение было отработано с применением компьютерного моделирования тактической обстановки без фактического применения ракетного и артиллерийского оружия. Выдача целеуказания проводилась по условным координатам.

Основной целью учения стала отработка слаженности совместных действий боевых расчётов крейсера. Также была проведена проверка готовности оружия и технических средств к применению и снятие контрольных нормативов выполнения отдельных учебно-боевых задач личным составом.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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