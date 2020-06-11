11.06.2020 (01:02)
Экипажи молодых летчиков и штурманов Ту-22м3 готовятся к летно-тактическому учению
В Иркутской области в авиационном полку дальней авиации прошли полеты с участием офицеров-выпускников 2019 года.
Особенностью мероприятия стала подготовка летного состава к выполнению самостоятельных полетов на дальних бомбардировщиках Ту-22м3.
Полеты проходили в рамках предстоящего летно-тактического учения с авиационными эскадрильями полка.
Молодые летчики отработали технику пилотирования и задачи по условному нанесению бомбового и высокоточного ракетного удара по объектам условного противника. В ходе выполнения летных смен контроль работы молодых асов осуществляли опытные летчики-инструкторы и руководящий состав полка.
Полеты проходили в дневное и ночное время. В них было задействовано до 10 единиц авиационной техники.
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , ВКС