10.06.2020 (21:19)

Российские военнослужащие сдержали танковое наступление условного противника на учении в Таджикистане

Противотанковые подразделения 201-й военной базы РФ сдержали контрнаступление превосходящих сил условного противника на учении в Таджикистане.

В ходе маневренной обороны мотострелков противник, дождавшись подкрепления танков, перешел в атаку. Для сдерживания наступления механизированной колонны российским мотострелкам было придано противотанковое подразделение.

Военнослужащие на бронетранспортерах БТР-82А выдвинулись и заняли господствующие огневые позиции. Переведя вооружение из походного положения в боевое, специалисты с помощью технических средств разведки определили приоритетные цели и противотанковыми управляемыми ракетами уничтожили мишени, имитирующие наступление танков противника на дальностях до 3 тыс. метров.

Практическую стрельбу военнослужащие выполнили по фронтально движущимся целям из переносных противотанковых комплексов «Фагот» с полуавтоматическим наведением ракеты на цель по проводам. Траекториями выпущенных ракет управляли операторы-наводчики с момента старта и до поражения цели.

Всего в ходе однодневного тактического учения противотанкистами было уничтожено более 50 бронированных целей, имитирующих танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты противника.

Справочно:

Переносной противотанковый ракетный комплекс «Фагот» предназначен для поиска, наблюдения и поражения неподвижных и движущихся со скоростями до 60 км/ч целей. Он способен уничтожить бронированные цели, а также вертолеты и огневые точки противника на дальностях до 4 км. Благодаря модификации пусковой установки, комплекс возможно разместить также на боевой машине пехоты БМП-2М.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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