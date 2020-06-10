10.06.2020 (21:08)

Призывники из Ульяновской области отправятся в Сухопутные войска 15 июня

15 июня призывники из Ульяновской области, признанные годными по состоянию здоровья, отправится из сборного пункта региона для прохождения военной службы в соединения Сухопутных войск в Западном военном округе. Об этом в среду сообщил военный комиссар Ульяновской области Игорь Брыкин.

Молодые люди прибыли на сборный пункт для прохождения призывных мероприятий. Они были доставлены из муниципальных образований автомобильным транспортом, предварительно прошедшим дезинфекцию. Все призывники по прибытии на сборный пункт проходят экспресс-тестирования на COVID-19, обеспечиваются индивидуальными средствами защиты и размещаются в отдельном помещении.

Граждане призывного возраста, отобранные призывными комиссиями Ульяновской области, получив вещевое имущество, банковские карты, сим-карты для связи с родными и близкими, отправятся для прохождения службы в общевойсковые соединения и воинские части, дислоцированные на территории Западного военного округа. Доставка до места службы будет осуществляться на поезде, прошедшем полную санитарную обработку.

Всего в ходе весеннего призыва 2020 года более 1000 призывников из Ульяновской области пополнят ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.

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