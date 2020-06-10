10.06.2020 (21:02)

Военнослужащие ЦВО готовятся к первой ночной тренировке парада Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) готовятся к первой ночной тренировке военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая пройдет на площади 1905 года в Екатеринбурге.

Пешие парадные расчеты отрабатывают слаженность парадных строев и действий. Ежедневно военнослужащие оттачивают строевой шаг, тренируют соблюдение дистанций и интервалов, а также выполнение воинского приветствия и ответ на поздравление командующего парадом.

Тренировки проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены. На месте проведения тренировок дежурят специалисты медицинской службы.

Справочно:

На территории ЦВО пройдет три военных парада (в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре), в которых примут участие более 6 тыс. военнослужащих, а также более 50 торжественных шествий.

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