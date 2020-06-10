10.06.2020 (20:25)

В ЦВО завершили подготовку техники к параду Победы в Екатеринбурге покраской зенитных ракетных систем С-300 и С-400



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подготовка техники к параду Победы в Екатеринбурге

В Центральном военном округе (ЦВО) в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершили подготовку техники покраской пусковых установок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», задействованных в проведении торжественных мероприятий 24 июня в Екатеринбурге.

Военнослужащие завершили работы по подготовке техники к участию в параде Победы. На заключительном этапе специалисты зенитного ракетного полка, дислоцированного в Свердловской области, выполнили комплекс подготовительных работ перед покраской ЗРС С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф»: помыли и зачистили внешние элементы кузовов, провели грунтовку окрашиваемых поверхностей. Подготовка одной пусковой установки занимала около 8-10 часов. Для обновления лакокрасочного покрытия боевой техники были приглашены специалисты оборонного предприятия-производителя.

Всего к участию в параде Победы в Екатеринбурге военнослужащие подготовили более 100 единиц военной техники, которая 24 июня проедет по главной площади уральской столицы в составе механизированной колонны.

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