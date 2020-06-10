10.06.2020 (20:00)
Экипажи армейской авиации ЦВО приступили к тренировкам воздушной части военного парада в Екатеринбурге
Экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) на аэродроме в Свердловской области приступили к тренировкам воздушной части военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в составе звеньев.
Экипажи двух звеньев вертолетов армейской авиации ЦВО одновременно взлетели с аэродрома в рамках подготовки к воздушной части военного парада, который состоится 24 июня в Екатеринбурге. На взлетную площадку аэродрома один за одним выруливали ударные вертолеты Ми-24 и военно-транспортные Ми-8 и крупнейший в мире транспортный вертолет М-26 Уральской бригады армейской авиации ЦВО.
После взлета экипажи выполнили сбор в группы и в боевом порядке «пеленг» совершили пролет над аэродромом базирования, соблюдая установленные временные ориентиры, выдерживая заданную скорость (200 км/ч) и высоту полета — 150 метров. Интервалы между вертолетами составляли около 25 метров.
Всего в воздушной части парада Победы 24 июня в Екатеринбурге будет задействовано 23 самолета и вертолета.