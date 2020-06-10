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10.06.2020 (19:42)

Танкисты ЦВО отработали элементы встречного боя и сквозных атак на учении под Оренбургом

Экипажи танков 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отработали элементы ведения встречного боя и сквозных атак на учении в Оренбургской области.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. По их замыслу, экипажам нужно было прорваться сквозь боевые порядки условного противника, выйти во фланг и оттянуть на себя часть его сил.

В ходе встречного боя и сквозных атак танкисты выполнили вождение боевых машин на высоких скоростях, атаки в составе подразделений, одиночные и групповые стрельбы на дальности до 2 тыс. м.

Также были отработаны действия экипажа подбитого танка, при которых командир, механик-водитель и наводчик танка Т-72Б3 спешивались с боевой машины, используя автоматы АКС-74У отражали нападение пехоты и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) противника.

Кроме того, танкисты отработали тактику огневых засад во взаимодействии с расчетами комплексов с БЛА «Орлан-10» и мотострелками на боевых машинах пехоты БМП-2.

В тактическом учении на Тоцком полигоне приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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