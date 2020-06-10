10.06.2020 (19:18)

На военном параде в Республике Марий Эл представят технику сопровождения ПГРК «Ярс»

На военном параде в Республике Марий Эл, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стратегические ракетчики представят технику сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс».

В единой механизированной колонне пройдёт современная военная и специальная техника Йошкар-Олинского ракетного соединения. Жители и гости республики смогут увидеть машины обеспечения боевого дежурства, машину инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», бронеавтомобиль «Выстрел», бронетранспортёры и другую колёсную технику.

Кроме того, впервые в прохождении войск торжественным маршем примут участие военнослужащие со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, восстановленный образец танка Т-55 и 76-мм дивизионные пушки образца 1942 года ЗИС-3.

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